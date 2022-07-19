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1 час назад

Маршруты трех трамваев временно поменяли на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Трамваи нескольких маршрутов поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршруты трех трамваев временно поменяли на юге Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Так, трамвай № 26 отправляется от остановки «Университет» до Черемушек, № 38 — от «Пролетарской» до Серпуховского Вала, а № 49 — от Нагатино до Нижних Котлов.

Вместо трамваем пассажиры могут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать, а заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке «Стоматологическая поликлиника № 5» будет сохранен.

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