Маршруты трех трамваев временно поменяли на юге Москвы

Так, трамвай № 26 отправляется от остановки «Университет» до Черемушек, № 38 — от «Пролетарской» до Серпуховского Вала, а № 49 — от Нагатино до Нижних Котлов.

Вместо трамваем пассажиры могут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены, уточнили в Telegram -канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать, а заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке «Стоматологическая поликлиника № 5» будет сохранен.