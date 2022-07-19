Синоптики назвали срок возвращения тепла в Москву

Тепло в Москву должно вернуться к ближайшим выходным. Как сообщает портал «Метеоновости», пока москвичей ждут дожди и сравнительно прохладная погода — температура воздуха до 22 июля не превысит +20 градусов.

К выходным воздух начнет снова прогреваться, из-за чего среднесуточная температура вернется к климатической норме. Несмотря на это, кратковременные дожди в столице продолжится.

Суббота и воскресенье обещают быть по-летнему жаркими. В эти дни ожидается от +23 до +28 градусов тепла.