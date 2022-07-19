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15 минут назад

Синоптики назвали срок возвращения тепла в Москву

Никита Бородкин

Тепло в Москву должно вернуться к ближайшим выходным. Как сообщает портал «Метеоновости», пока москвичей ждут дожди и сравнительно прохладная погода — температура воздуха до 22 июля не превысит +20 градусов.

К выходным воздух начнет снова прогреваться, из-за чего среднесуточная температура вернется к климатической норме. Несмотря на это, кратковременные дожди в столице продолжится.

Суббота и воскресенье обещают быть по-летнему жаркими. В эти дни ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

Напомним, что вчера по Москве прошелся очередной дождь. 19 июля МЧС передало экстренное предупреждение о погоде — кроме ливня, в российской столице ожидались гроза и шквалистый ветер.

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