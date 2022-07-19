Москва заняла первое место по электробусам

Москва попала на первое место по количеству электробусов в городе. Их число достигло 1000. Об этом телеканалу «Царьград» рассказал заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

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В столице электробусы появились в 2018 году и за это время их количество возросло до 1000.

По словам Бурлакова, Москва является флагманом по внедрению электробусов. Только в 2019 году столица выпустила на маршруты 300 единиц техники и заняла первое место в мировом рейтинге по количеству электробусов в парке общественного транспорта.

Электробус имеет меньше конструктивных частей и это обеспечивает ему долговечность. Электробусы находятся на контракте жизненного цикла.