«Разминку» панды в Московском зоопарке сняли на видео

Панда по кличке Жуи в Московском зоопарке демонстрирует чудеса акробатики. Посетители столичного заведения заметили животное за «спортивной разминкой». Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала зоосада. На нем видно, как бамбуковый мишка задирает заднюю лапу, пытаясь вскарабкаться наверх.

Панды Жуи и Дин Дин прибыли в Московский зоопарк несколько лет назад из КНР для совместных российско-китайских научных исследований. Животные стали его обитателями на 15 лет. Любимыми занятиями Жуи и Дин Дин являются еда, игры и сон.