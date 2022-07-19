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43 минуты назад

«Разминку» панды в Московском зоопарке сняли на видео

Денис Фьючин

Панда по кличке Жуи в Московском зоопарке демонстрирует чудеса акробатики. Посетители столичного заведения заметили животное за «спортивной разминкой». Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала зоосада. На нем видно, как бамбуковый мишка задирает заднюю лапу, пытаясь вскарабкаться наверх.

Панды Жуи и Дин Дин прибыли в Московский зоопарк несколько лет назад из КНР для совместных российско-китайских научных исследований. Животные стали его обитателями на 15 лет. Любимыми занятиями Жуи и Дин Дин являются еда, игры и сон.

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