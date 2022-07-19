На платформе «Город идей» начался новый проект по развитию ВДНХ

Проект будет состоять из нескольких этапов: сбора идей, тематических обсуждений, экспертного отбора и пользовательского голосования.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

На платформе «Город идей» жители смогут предложить идеи по развитию ВДНХ — например, по созданию спортивных сообществ и развлекательных маршрутов. Проект будет состоять из сбора идей, тематических обсуждений, отбора экспертами и голосования для пользователей. Продлится он с 26 июля по 1 августа.

На этапе «Предлагай» идеи будут собирать по трем направлениям. В категории «ВДНХ сервисная» москвичи смогут указать, через какие каналы информирования они хотели бы получать новости ВДНХ. В разделе «ВДНХ спортивная» можно предложить идеи о развитии спортивных сообществ на территории выставки, а в теме «ВДНХ развлекательная» рассмотрят варианты новых маршрутов.

На этапе обсуждений можно будет обменяться мнениями по направлениям «ВДНХ парковая», «ВДНХ развлекательная (события)», «День развлечений на ВДНХ» и «ВДНХ гастрономическая». Жители города смогут рассказать, чем привлекает их ВДНХ, почему им хочется туда возвращаться, какие мероприятия нравятся больше всего, какие развлечения на территории выставки были бы им интересны и какая фирменная еда должна вернуться в киоски.

После того как эксперты отберут лучшие предложения от жителей, пользователи платформы смогут проголосовать за понравившиеся идеи, которые реализуют на территории выставки.