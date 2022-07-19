В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
21 минуту назад

На платформе «Город идей» начался новый проект по развитию ВДНХ

Mos.ru

Проект будет состоять из нескольких этапов: сбора идей, тематических обсуждений, экспертного отбора и пользовательского голосования.

На платформе «Город идей» начался новый проект по развитию ВДНХ
Фото:  Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

На платформе «Город идей» жители смогут предложить идеи по развитию ВДНХ — например, по созданию спортивных сообществ и развлекательных маршрутов. Проект будет состоять из сбора идей, тематических обсуждений, отбора экспертами и голосования для пользователей. Продлится он с 26 июля по 1 августа.

На этапе «Предлагай» идеи будут собирать по трем направлениям. В категории «ВДНХ сервисная» москвичи смогут указать, через какие каналы информирования они хотели бы получать новости ВДНХ. В разделе «ВДНХ спортивная» можно предложить идеи о развитии спортивных сообществ на территории выставки, а в теме «ВДНХ развлекательная» рассмотрят варианты новых маршрутов.

На этапе обсуждений можно будет обменяться мнениями по направлениям «ВДНХ парковая», «ВДНХ развлекательная (события)», «День развлечений на ВДНХ» и «ВДНХ гастрономическая». Жители города смогут рассказать, чем привлекает их ВДНХ, почему им хочется туда возвращаться, какие мероприятия нравятся больше всего, какие развлечения на территории выставки были бы им интересны и какая фирменная еда должна вернуться в киоски.

После того как эксперты отберут лучшие предложения от жителей, пользователи платформы смогут проголосовать за понравившиеся идеи, которые реализуют на территории выставки.

Платформа «Город идей» начала работу в 2014 году. С ее помощью москвичи делятся идеями, как сделать жизнь в столице комфортнее. За восемь лет они поучаствовали в 39 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Жители столицы могут не только обсуждать существующие проекты, но и предлагать новые идеи в разделе «Предложить идею». Делать это можно круглосуточно. Платформу развивают государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители