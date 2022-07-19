Около 400 тонн мусора выловили из Москвы-реки с начала года

Специалисты ГУП «Мосводосток» с начала 2022 года собрали около 400 тонн мусора в Москве-реке. Об этом журналистам сообщил начальник флота предприятия Вячеслав Шуткин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В этом году с января мы уже собрали порядка 400 тонн плавающего мусора. А это 1,4 тыс. куб. м мусора», - сказал Шуткин.

Среди необычных предметов, которые были выловлены из реки за последнее время, Шуткин назвал велосипед. «Был такой интересный случай. Кто-то взял велосипед напрокат, покатался и решил, чтобы его не нашли, выбросил его в воду, утопил. Мы подъехали, подняли его и сдали, нашелся хозяин - на нем все написано было», - уточнил он.