В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
37 минут назад

Около 400 тонн мусора выловили из Москвы-реки с начала года

Агентство «Москва»

Специалисты ГУП «Мосводосток» с начала 2022 года собрали около 400 тонн мусора в Москве-реке. Об этом журналистам сообщил начальник флота предприятия Вячеслав Шуткин.

Около 400 тонн мусора выловили из Москвы-реки с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году с января мы уже собрали порядка 400 тонн плавающего мусора. А это 1,4 тыс. куб. м мусора», - сказал Шуткин.

Среди необычных предметов, которые были выловлены из реки за последнее время, Шуткин назвал велосипед. «Был такой интересный случай. Кто-то взял велосипед напрокат, покатался и решил, чтобы его не нашли, выбросил его в воду, утопил. Мы подъехали, подняли его и сдали, нашелся хозяин - на нем все написано было», - уточнил он.

Также по его словам, обильные дожди негативно влияют на состояние реки. «Увеличение уровня загрязненности реки мало зависит от людей, чистота воды больше зависит от осадков. С этими ливневыми осадками, которые в этом году уже были несколько раз, мы за неделю собирали более 100 куб. м мусора в неделю», - подчеркнул Шуткин.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители