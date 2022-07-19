Многолетние цветы начали высаживать на московских клумбах

«В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 млн различных цветов, общая площадь клумб - 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.