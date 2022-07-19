Многолетние цветы начали высаживать на московских клумбах

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали высадку более чем 1,2 млн многолетних цветов на клумбах столицы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал комплекса.
«В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 млн различных цветов, общая площадь клумб - 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что специалисты определяют количество и ассортимент растений на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления.
«Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитываем не только внешний вид, но и качество - все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны», - подчеркивается в сообщении.