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52 минуты назад

Многолетние цветы начали высаживать на московских клумбах

Агентство «Москва»

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали высадку более чем 1,2 млн многолетних цветов на клумбах столицы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал комплекса.

Многолетние цветы начали высаживать на московских клумбах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 млн различных цветов, общая площадь клумб - 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что специалисты определяют количество и ассортимент растений на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления.

«Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитываем не только внешний вид, но и качество - все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны», - подчеркивается в сообщении.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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