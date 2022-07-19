Москвичи проголосуют за мероприятия ко Дню города. Отдать голос можно на портале "Активный гражданин", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По ее словам, жители столицы смогут выбрать события, которые состоятся в рамках празднования Дня города в столице. При этом каждый может отдать голос за несколько вариантов.

Среди мероприятий – активности для детей, концерты и театрализованные шоу, а также проекты с участием благотворительных организаций.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что День города отметят в столице 10 и 11 сентября. В этом году Москве исполняется 875 лет. По словам мэра, формат празднований будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.