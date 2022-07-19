Москвичи оценят благоустроенные территории в разных районах столицы

Благоустроенные дворы в разных районах столицы оценят в 44 голосованиях проекта "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи могут оценить благоустройство тех территорий, которые расположены в районе проживания. В итоговый список опроса попали дворы, детские и спортивные площадки, за обновление которых жители голосовали в 2019 – 2021 годах.

Во время соответствующих голосований горожане выбирали детали благоустройства, модели качелей и спортивного инвентаря, а также тип покрытия и расположение лавочек и урн.

Найти свой район можно на специальной странице. Голосования будут разбиты по округам, а их перечень – пополняться. Впоследствии планируется открыть порядка 150 опросов.