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21 минуту назад

Москвич поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы

Мослента

Москвич, журналист и писатель Александр Цыганов в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы.

Москвич поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы
Фото: МослентаМослента

Цыганов рассказал, что детство он провел на Покровке, где с 1958 по 1968 год жил с родителями. По его словам, около его дома был типичный старый московский дворик с развешанным бельем и мужиками, играющими в домино.

«Мое детство на Покровке было прекрасным. С друзьями, одноклассниками мы гуляли, катались на коньках на Чистых прудах, играли во дворах — и в своих, и в соседних. Драк не было никогда. Если ты был один, могли сказать: "Ты не с нашего двора, уходи, мы тебя не любим". Но если ты приходил с друзьями из класса, никто никаких препятствий не чинил. Наоборот, все бегали, играли вместе. Это я твердо могу сказать, потому что с друзьями из двух школ облазил все дворы от Садово-Спасской и Сретенки до Чистопрудного бульвара», — поделился воспоминаниями журналист.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие драк между дворовыми мальчишками, похулиганить они любили. Так, одним из развлечений было подкладывание длинных гвоздей на трамвайные пути, чтобы потом получить так называемые «ножички». Кроме того, Цыганов вспомнил, как детьми они лазили через заборы и залезали в разбомбленный дом, который остался в таком состоянии после войны.

Ранее прогулки по бомбоубежищам как одно из развлечений своего детства вспомнила в беседе жительница московского района Басманный Люсия.

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