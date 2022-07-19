Москвич поделился воспоминаниями о дворовой жизни в центре столицы

«Мое детство на Покровке было прекрасным. С друзьями, одноклассниками мы гуляли, катались на коньках на Чистых прудах, играли во дворах — и в своих, и в соседних. Драк не было никогда. Если ты был один, могли сказать: "Ты не с нашего двора, уходи, мы тебя не любим". Но если ты приходил с друзьями из класса, никто никаких препятствий не чинил. Наоборот, все бегали, играли вместе. Это я твердо могу сказать, потому что с друзьями из двух школ облазил все дворы от Садово-Спасской и Сретенки до Чистопрудного бульвара», — поделился воспоминаниями журналист.