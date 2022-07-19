Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино

Благодаря программе «Мой район» столичные районы Люблино и Марьино получили свой узнаваемый облик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

По его словам, благодаря программе столица становится такой, какой ее хотят видеть люди. «Мой район» формирует современное городское пространство, начиная со двора, бережно сохраняя при этом уникальные особенности и привычную для района городскую среду.

— Два района-соседа на юго-востоке Москвы. Люблино — бывший город, вошедший в черту Москвы больше 60 лет назад. И Марьино, построенное с нуля в 90-е годы и ставшее самым большим районом Москвы. Разная история, разная застройка, разные традиции. Но в то же время — множество общих проблем, которые мы решаем последние годы, — сказал он.

Главной проблемой Марьино и Люблино была экология. На нее оказывала сильное влияние близость Курьяновских очистных сооружений и Московского НПЗ. В рамках благоустройства территорий специалисты устранили неприятные запахи, демонтировали старые открытые очистные сооружения завода, удалили загрязнения из заводских стоков и многое другое.

Кроме того, жители районов Марьино и Люблино обеспечены развитой транспортной инфраструктурой: несколько станций метро, МЦД-2 и многое другое. Уже в начале следующего года откроется юго-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ).