В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино

Вечерняя Москваиещё 3

Благодаря программе «Мой район» столичные районы Люблино и Марьино получили свой узнаваемый облик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

По его словам, благодаря программе столица становится такой, какой ее хотят видеть люди. «Мой район» формирует современное городское пространство, начиная со двора, бережно сохраняя при этом уникальные особенности и привычную для района городскую среду.

— Два района-соседа на юго-востоке Москвы. Люблино — бывший город, вошедший в черту Москвы больше 60 лет назад. И Марьино, построенное с нуля в 90-е годы и ставшее самым большим районом Москвы. Разная история, разная застройка, разные традиции. Но в то же время — множество общих проблем, которые мы решаем последние годы, — сказал он.

Главной проблемой Марьино и Люблино была экология. На нее оказывала сильное влияние близость Курьяновских очистных сооружений и Московского НПЗ. В рамках благоустройства территорий специалисты устранили неприятные запахи, демонтировали старые открытые очистные сооружения завода, удалили загрязнения из заводских стоков и многое другое.

Кроме того, жители районов Марьино и Люблино обеспечены развитой транспортной инфраструктурой: несколько станций метро, МЦД-2 и многое другое. Уже в начале следующего года откроется юго-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ).

Накануне Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в одном из самых больших и зеленых районов столицы — Ясеневе. Там проживают порядка 180 тысяч москвичей.

Новости Москвы,Безопасность,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители