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20 минут назад

«Вы аккуратнее с планами»: Собчак обратилась к москвичам

Никита Бородкин

МЧС передало экстренное предупреждение по погоде в Москве. В ближайшие несколько часов и до конца дня в Москве ожидается дождь, гроза и шквалистый ветер до 15 м/с, рассказала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

«Вы аккуратнее с планами»: Собчак обратилась к москвичам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва, если у кого там планы, то вы аккуратнее с планами, плз», — написала она.

Напомним, что 10 июля из-за урагана в Москве погибли два человека. Еще 18, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Причиной стало падение 255 деревьев. Стволы повредили сотни автомобилей, а ветер сорвал кровли с крыш девяти зданий.

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Пострадали люди и в Московской области — там шторм повалил около 200 деревьев, травмы получили шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Новости Москвы,Общество,Ксения Собчак,
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