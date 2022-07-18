«Вы аккуратнее с планами»: Собчак обратилась к москвичам

МЧС передало экстренное предупреждение по погоде в Москве. В ближайшие несколько часов и до конца дня в Москве ожидается дождь, гроза и шквалистый ветер до 15 м/с, рассказала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

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«Москва, если у кого там планы, то вы аккуратнее с планами, плз», — написала она.

Напомним, что 10 июля из-за урагана в Москве погибли два человека. Еще 18, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Причиной стало падение 255 деревьев. Стволы повредили сотни автомобилей, а ветер сорвал кровли с крыш девяти зданий.