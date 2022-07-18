В столичном районе Коптево припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.
На записи видно, что внедорожник стоит вплотную к трамвайным путям.
«Машина встала негабаритом и перекрыла движение трамваям. 23, 27 маршрут, 30 не могут ездить по Коптевской улице», – рассказывает за кадром автор ролика.
По данным источника, сейчас поисками владельца транспортного средства занимается ГИБДД.
Ранее сообщалось, что подрезавший автобус автохам в российском регионе нарвался на взвод ОМОНа.