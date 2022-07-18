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44 минуты назад

Припаркованный джип парализовал движение трамваев в Москве. Видео

Денис Фьючин

В столичном районе Коптево припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, что внедорожник стоит вплотную к трамвайным путям.

«Машина встала негабаритом и перекрыла движение трамваям. 23, 27 маршрут, 30 не могут ездить по Коптевской улице», – рассказывает за кадром автор ролика.

По данным источника, сейчас поисками владельца транспортного средства занимается ГИБДД.

Ранее сообщалось, что подрезавший автобус автохам в российском регионе нарвался на взвод ОМОНа.

Новости Москвы,Общество,Видео,ГИБДД,
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