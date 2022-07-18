Собянин: Строительство ледового дворца Э. Тутберидзе завершится досрочно

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево должно завершиться раньше намеченного срока - в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По плану у вас 2024 год. Надеюсь, вы в 2023 году (завершите - прим. Агентства «Москва»)», - сказал Собянин, выслушивая доклад подрядчика о ходе строительства.

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Генеральный директор компании-подрядчика АНО «РСИО» Ильгиз Хайрутдинов рассказал мэру, что строительство идет опережающими темпами.

«Идем с опережением, планируем ввести в 2023 году. <…> Строительство объекта начато в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена вся конструктивная часть, а именно бетон- и металлокаркас. Приступили к работам по фасаду, приступили к внутренним отделочным работам. К зиме планируем полностью контур закрыть и перейти в отделочную работу», - доложил он.

Также Собянин дал поручение провести работы по благоустройству близлежащей территории.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

В комплексе будут размещены универсальная ледовая арена 60 на 30 м с трибуной на 500 мест; тренировочная ледовая арена 60 на 30 м; два тренажерных зала; 10 хореографических залов; тренировочный зал 12 на 20 м с покрытием из искусственного льда; зал акробатики 30 на 23 м; реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

В настоящее время общая готовность объекта составляет 30%.

В районе Ясенево идет комплексное благоустройство. В 2011-2021 годы был благоустроен ряд крупных общественных пространств района. В их числе - народный парк в проезде Карамзина, зона отдыха со спортивным ядром и парк «Поляна сказок» на ул. Рокотова, пруд на ул. Айвазовского, парк 30-летия района Ясенево.

Крупнейшим проектом 2022 году стала комплексная реабилитация Битцевского леса, которую планируется завершить до конца 2022 года. Также в текущем году начато комплексное благоустройство жилых микрорайонов площадью 44,1 га, завершить которое планируется до августа 2022 года.