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16 минут назад

Школа тенниса в инновационном центре «Сколково» введена в эксплуатацию

Агентство «Москва»

Школа тенниса на территории инновационного центра «Сколково» в столичном районе Можайский введена в эксплуатацию, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В инновационном центре «Сколково» введена в эксплуатацию школа тенниса
Фото: сколковотеннис.рфсколковотеннис.рф

«В районе Можайский на территории инновационного центра «Сколково» введена в эксплуатацию школа тенниса. Здание двухэтажное с одним подземным этажом общей площадью 5,3 тыс. кв. м. С летних террас второго этажа открывается вид на два центральных грунтовых корта. Остальные три корта с грунтовым покрытием расположены посереди благоустроенной территории», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что объекту присвоен адрес: территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 44. По словам Левкина, на первом этаже разместились зона ресепшн, крытые теннисные корты, спортивный зал функциональной подготовки и восстановительных программ, раздевалки для детей и взрослых, галерея теннисной славы, специализированный теннисный магазин и кафе. На втором этаже располагаются зона активного отдыха, раздевалки с дизайнерским интерьером и спа-салон с широким спектром услуг, необходимых для полноценного отдыха и восстановления.

В департаменте уточнили, что для тренировок доступны четыре крытых корта с покрытием deco turf hard и пять открытых с покрытием clay. Основной деятельностью школы тенниса является обучение игре в теннис детей и взрослых. Также здесь доступен комплекс дополнительных спортивно-оздоровительных услуг.

В ведомстве напомнили, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реконструкции стадиона «Авангард» в столичном районе Перово. В составе объекта предусмотрены теннисные корты.

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