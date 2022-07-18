В инновационном центре «Сколково» введена в эксплуатацию школа тенниса

Школа тенниса на территории инновационного центра «Сколково» в столичном районе Можайский введена в эксплуатацию, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Фото: сколковотеннис.рф сколковотеннис.рф

«В районе Можайский на территории инновационного центра «Сколково» введена в эксплуатацию школа тенниса. Здание двухэтажное с одним подземным этажом общей площадью 5,3 тыс. кв. м. С летних террас второго этажа открывается вид на два центральных грунтовых корта. Остальные три корта с грунтовым покрытием расположены посереди благоустроенной территории», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что объекту присвоен адрес: территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 44. По словам Левкина, на первом этаже разместились зона ресепшн, крытые теннисные корты, спортивный зал функциональной подготовки и восстановительных программ, раздевалки для детей и взрослых, галерея теннисной славы, специализированный теннисный магазин и кафе. На втором этаже располагаются зона активного отдыха, раздевалки с дизайнерским интерьером и спа-салон с широким спектром услуг, необходимых для полноценного отдыха и восстановления.

В департаменте уточнили, что для тренировок доступны четыре крытых корта с покрытием deco turf hard и пять открытых с покрытием clay. Основной деятельностью школы тенниса является обучение игре в теннис детей и взрослых. Также здесь доступен комплекс дополнительных спортивно-оздоровительных услуг.