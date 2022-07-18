В Москве пройдут турниры и мастер-классы по шахматам

Дворцы и центры творчества Москвы в честь Международного дня шахмат проведут для школьников турниры, мастер-классы, экскурсии. Они пройдут 20 июля в очном и онлайн-форматах, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования.

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"Ежегодно 20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат. Этот вид спорта - один из самых популярных среди московских школьников. В честь праздника столичные дворцы и центры творчества подготовили для детей мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия. Так, во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" в 11:00 состоится мастер-класс "Китайские шахматы", где ребята познакомятся с древней игрой, узнают ее правила и историю возникновения, а также научаться делать шахматы своими руками", - отметили в пресс-службе.

Видео дня

На странице Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи "ВКонтакте" в 12:00 состоится онлайн-викторина, посвященная празднику. Организаторы подготовили вопросы, которые помогут расширить кругозор, развить логическое мышление, память и наблюдательность. А в 16:00 состоится онлайн-турнир по быстрым шахматам среди детей и молодежи, призеров наградят дипломами и медалями.

"Очный мастер-класс по графике "Шахматный дебют" пройдет во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный". На занятии ребята научатся работать в графической технике и создадут черно-белую символичную декоративную композицию из шахматных фигур. Центр детского и юношеского творчества "Бибирево" подготовил для учеников 2-4 классов цикл из девяти онлайн-уроков по шахматам. Их проведет кандидат в мастера спорта по шахматам, педагог дополнительного образования Владислав Матюнин. После каждого занятия участники смогут закрепить свои знания, пройдя по прикрепленным ссылкам и выполнив увлекательные домашние задания", - уточнили в пресс-службе.

По словам заместителя директора столичного Департамента образования и науки Антона Молева, в прошлом учебном году в школах и учреждениях дополнительного образования Москвы работали более 2,3 тыс. шахматных кружков и секций. В них занимались свыше 35 тыс. детей.