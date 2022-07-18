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11 минут назад

«Внимание всем!»: в Москве проверят готовность систем оповещения

Мария Иванова

В среду, 20 июля, в Москве пройдет ежегодная проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэрию города.

«Внимание всем!»: москвичей предупредили о сиренах в городе
Фото: ТАССТАСС

В этот день с 10:40 до 12:00 во всех районах Москвы будут звучать сирены и заработают громкоговорители с сообщением «Внимание всем!».

Сирены будут звучать не дольше одной минуты. В эфире телеканалов и радиостанций также появится сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

В МЧС ответили на сообщение Собчак

Ранее сообщалось, что аналогичная проверка пройдет в Подмосковье - 20 июля с 10:30 до 13:00. Эфир местного телевидения и радио прервут сообщением «Техническая проверка».

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