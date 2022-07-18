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32 минуты назад

Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за велогонки 23 июля

Вечерняя Москваиещё 5

Движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре и на западе Москвы из-за проведения велогонки La Strada. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за велогонки 23 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, от улицы Нижние Мневники до дома 5 по Крылатской улице движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении в период с 00:01 22 июля до 01:30 23 июля, а с 01:30 до 21:00 движение будет перекрыто. Участок Пресненской набережной от дома 10 блок B до Краснопресненской набережной будет перекрыт 23 июля с 7:00 до 10:30, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, из-за проведения строительных работ будет ограничено движение в районе Енисейской улицы. Отмечается, что работы будут длиться с 16 июля до 29 августа с перерывами. Движение здесь будут ограничивать ночью с 02:30 до 04:30. Также на участке Минской улицы от дома 2 по улице Герасима Курина до съезда с Минской улицы в сторону Мосфильма на Кутузовский проспект движение ограничат круглосуточно с 19 по 31 июля.

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