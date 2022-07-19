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49 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали во вторник кратковременный дождь

Москва24иещё 2

Во вторник, 19 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде во вторник
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в Москве составит 21...23 градуса тепла, в Подмосковье – 18...23 градуса. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 14 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В начале недели в Московском регионе будет облачно и дождливо. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам метеоролога, это связано с циклоном, который формируется над большей частью Центрального федерального округа.

Потепление в столичном регионе прогнозируется с пятницы, 22 июля, сообщила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Воздух в этот день, по ее словам, прогреется до 25...28 градусов, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов.

Новости Москвы,Погода,Новости регионов,Татьяна Позднякова,
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