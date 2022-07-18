В Москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения

"В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения. Последний раз она проводилась в столице наряду с другими регионами страны в октябре прошлого года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.