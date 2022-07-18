В Москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения

Плановая проверка готовности систем оповещения состоится 20 июля в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения. Последний раз она проводилась в столице наряду с другими регионами страны в октябре прошлого года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.
Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор.
"Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.