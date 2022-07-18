Синоптик назвал москвичам самый холодный день июля

18 июля станет самым холодным днем с начала месяца. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Самым холодным днем с начала июля станет понедельник — температура будет всего лишь 18-19 градусов. Только на юге области и в центре Москвы, на острове тепла, она будет достигать 20-22 градусов», — пообещал метеоролог.
Синоптик добавил, что в столице в этот день также будут кратковременные дожди, местами сильные, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. 19-20 июля выпадение осадков продолжится. В конце недели возможно потепление, воздух прогреется выше 25 градусов.
Ранее москвичей предупредили о грозе и сильном ветре.