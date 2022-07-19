Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис « Яндекс.Расписания ».

Известно, что в Домодедове задержали девять рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов и два отменены.