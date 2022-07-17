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17 минут назад

Три пары поженились на станции метро «Маяковская»

Агентство «Москва»

Первые три свадьбы уже сыграли сегодня, 17 июля, в Москве на станции метро «Маяковская». Всего в столице за день поженятся около 200 пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Первые три свадьбы сыграли на станции метро «Маяковская» в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

«Мы рады дарить возможность молодым заключать брак в значимых для них местах. Пары делают выбор не случайно - нередко с тем или иным местом их связывает своя трогательная история. Для молодоженов доступны самые разнообразные локации - от Дворцов бракосочетаний до самых необычных площадок на воде, в воздухе и под землей. Сегодня в столице проходит более 200 церемоний, красивые даты традиционно пользуются популярностью у молодых», - приводятся в материале слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.

В пресс-службе уточнили, что каждой паре, зарегистрировавшей брак в метро, комплекс социального развития дарит набор молодоженов. Он состоит из четырех предметов: бокалы для первого совместного шампанского, фотоальбом, скретч-карта, которую можно начать со свадебного путешествия, и специальная мозаика для составления фото.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило о том, что глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева поздравили с золотой свадьбой чету Приваловых - Анатолия Александровича и Валентину Ивановну.

Новости Москвы,Лидия Афанасьева,
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