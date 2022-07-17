Первые три свадьбы сыграли на станции метро «Маяковская» в Москве

«Мы рады дарить возможность молодым заключать брак в значимых для них местах. Пары делают выбор не случайно - нередко с тем или иным местом их связывает своя трогательная история. Для молодоженов доступны самые разнообразные локации - от Дворцов бракосочетаний до самых необычных площадок на воде, в воздухе и под землей. Сегодня в столице проходит более 200 церемоний, красивые даты традиционно пользуются популярностью у молодых», - приводятся в материале слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.