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8 минут назад

Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

Агентство «Москва»

Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды в воскресенье, 17 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы. «Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», - говорится в сообщении.

Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предупреждению МЧС, в Москве 17 июля до вечера ожидается дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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