Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды в воскресенье, 17 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы. «Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», - говорится в сообщении.