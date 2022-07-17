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58 минут назад

Москвичам рассказали о шести мостах для вечерних прогулок по городу

Вечерняя Москва

В городе насчитывается более 400 мостов. Одни предназначены для транспорта, другие для прогулок. В пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля, рассказали о шести мостах для прогулок по ночной столице.

Москвичам рассказали о шести мостах для вечерних прогулок по городу
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя МоскваНаталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Открывает подборку Парящий мост в парке «Зарядье». Он представляет собой большую смотровую площадку, где москвичи могут увидеть собор Василия Блаженного, Спасскую башню Кремля и многое другое.

Патриарший мост соединяет Берсеневскую и Пречистенскую набережные. Гуляя по нему, можно полюбоваться Кремлем, памятник Петру I и храмом Христа Спасителя. Неподалеку от него расположился Третьяковский мост. Именно на нем появилось первое в городе дерево любви.

В конце XVIII века над Яузой появился Ростокинский акведук. Раньше он служил для снабжения города чистой водой. Сегодня по стал комфортным местом для прогулок москвичей. А в 2000 году Пушкинскую и Фрунзенскую набережные соединил Пушкинский мост. Отсюда можно увидеть Крымский мост и возвышающийся за ним памятник Петру I.

Неподалеку от Киевского вокзала расположился мост Богдана Хмельницкого. С него можно полюбоваться видами столицы, зданием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также Домом Правительства, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне москвичам рассказали, чем можно заняться в городских парках летом. Летом столичные учреждения подготавливают для горожан большую культурную программу.

Новости Москвы,Иисус Христос,МГУ,Правительство Москвы,
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