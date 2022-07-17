В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК

"Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести мероприятия в два этапа: сейчас они идут на внешней стороне ТТК, в августе будут перенесены на внутреннюю часть", – пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.