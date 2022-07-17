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35 минут назад

На ТТК начался ремонт Нижегородской эстакады

Москва24иещё 4

Специалисты начали ремонт Нижегородской эстакады ТТК на юго-востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести мероприятия в два этапа: сейчас они идут на внешней стороне ТТК, в августе будут перенесены на внутреннюю часть", – пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что ремонт необходим в том числе из-за образовавшейся колеи. Помимо замены дорожного полотна планируется обновить гидроизоляцию моста, устранить протечки.

По словам вице-мэра, работы будут идти в круглосуточном режиме. До их завершения в зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены предупреждающие знаки.

Ранее на Тульской эстакаде в Москве начались работы по капитальному ремонту из-за дефектов асфальтобетонного покрытия и деформационных швов, повреждений железобетонных конструкций. Поочередно будут перекрывать по одной полосе в каждом направлении.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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