Старое фото гостиницы «Россия» вызвало у москвичей воспоминания

Опубликованное в сообществе «Москва. Воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте» старое фото гостиницы «Россия» вызвало ностальгию у москвичей. Снимок, по словам автора поста, был сделан в 2000 году.
Многие юзеры вспомнили, как отмечали в этом здании свои свадьбы и другие праздники. Кому-то довелось бывать там и по иным поводам.
«В бассейн возили меня туда в 1995-м. С группой из детского лагеря. Запомнилось, что вода была очень теплая», «Несколько лет в начале двухтысячных работал на развозном грузовичке, точки были по всему центру Москвы, в том числе и в гостинице "Россия". Разгружал в подвале, там был целый город под землей, впечатляло!»,
«Я там работал в клубе звукорежиссером», — поделились фолловеры интернет-сообщества.
«Жаль, что такую красоту теперь можно только на фотографиях смотреть. Великое прошлое у нашей страны. Печально-трогательная архитектура. Эта плитка, оконные рамы, стекла… Все это несомненно трогает душу», — высказался один из участников дискуссии.
Кто-то из комментаторов его поддержал, а кто-то высказал противоположное мнение.
«Вот что интересно: раньше народ ругал ее, дескать и страшная, и не к месту, а теперь всем жалко…» — написал еще один подписчик группы.
Ранее москвичи вспомнили одну из закрытых наземных станций метро. Формально станция существует по сей день, однако теперь она приспособлена под нужды депо.