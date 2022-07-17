Старое фото гостиницы «Россия» вызвало у москвичей воспоминания

«В бассейн возили меня туда в 1995-м. С группой из детского лагеря. Запомнилось, что вода была очень теплая», «Несколько лет в начале двухтысячных работал на развозном грузовичке, точки были по всему центру Москвы, в том числе и в гостинице "Россия". Разгружал в подвале, там был целый город под землей, впечатляло!»,