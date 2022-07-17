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1 час назад

Старое фото гостиницы «Россия» вызвало у москвичей воспоминания

Мослента

Опубликованное в сообществе «Москва. Воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте» старое фото гостиницы «Россия» вызвало ностальгию у москвичей. Снимок, по словам автора поста, был сделан в 2000 году.

Старое фото гостиницы «Россия» вызвало у москвичей воспоминания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие юзеры вспомнили, как отмечали в этом здании свои свадьбы и другие праздники. Кому-то довелось бывать там и по иным поводам.

«В бассейн возили меня туда в 1995-м. С группой из детского лагеря. Запомнилось, что вода была очень теплая», «Несколько лет в начале двухтысячных работал на развозном грузовичке, точки были по всему центру Москвы, в том числе и в гостинице "Россия". Разгружал в подвале, там был целый город под землей, впечатляло!»,

«Я там работал в клубе звукорежиссером», — поделились фолловеры интернет-сообщества.

«Жаль, что такую красоту теперь можно только на фотографиях смотреть. Великое прошлое у нашей страны. Печально-трогательная архитектура. Эта плитка, оконные рамы, стекла… Все это несомненно трогает душу», — высказался один из участников дискуссии.

Кто-то из комментаторов его поддержал, а кто-то высказал противоположное мнение.

«Вот что интересно: раньше народ ругал ее, дескать и страшная, и не к месту, а теперь всем жалко…» — написал еще один подписчик группы.

Ранее москвичи вспомнили одну из закрытых наземных станций метро. Формально станция существует по сей день, однако теперь она приспособлена под нужды депо.

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