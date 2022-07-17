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1 час назад

Оперная певица назвала любимые места в Москве

Мослента

Свои любимые места в Москве назвала популярная оперная певица Хибла Герзмава. Ее процитировал «Москвич Mag».

Оперная певица назвала любимые места в Москве
Фото: unsplashunsplash

«В Москве я люблю парки, скверы, сады. Мне нравится, что город стал открытым, спортивным. Сколько я здесь живу, столько наблюдаю, как Москва хорошеет, постепенно складываясь хоть и в большой, но очень уютный город», — поделилась артистка.

Герзмава добавила, что безусловно любит центр столицы — с театрами, музеями и концертными залами, ведь со всем этим связана ее жизнь.

«Люблю Замоскворечье, районы с исторической архитектурой, где можно любоваться домами столетней и даже двухсотлетней давности — это особая атмосфера», — сказала она.

Ранее популярная певица Наталия Власова назвала главную причину переезда в Москву. Артистка перебралась в российскую столицу из Санкт-Петербурга.

Новости Москвы,Наталия Власова,Хибла Герзмава,
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