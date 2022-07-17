Оперная певица назвала любимые места в Москве

«В Москве я люблю парки, скверы, сады. Мне нравится, что город стал открытым, спортивным. Сколько я здесь живу, столько наблюдаю, как Москва хорошеет, постепенно складываясь хоть и в большой, но очень уютный город», — поделилась артистка.