Раскрыто излюбленное место отдыха писателей в Москве

Раскрыто излюбленное место для дачного отдыха известных писателей. «Мослента» рассказывает о гостивших в разные годы в Покровском-Стрешневе, сегодня входящем в состав столицы, знаменитостях.

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Нередко бывал в имении Глебовой-Стрешневой писатель Николай Карамзин. Там он не только отдыхал и любовался чудесными видами, но и трудился. Именно в этом месте Карамзин работал над капитальной, пережившей века «Историей Государства Российского».

Спустя много лет имение удостоилось присутствия еще одного известного летописца — Владимира Соловьева. Там, в уединенной тиши, он создавал очередные тома «Истории России с древнейших времен».

Заглядывали сюда и Лев Толстой, еще не ставший знаменитым писателем, и другой представитель знаменитого рода — писатель Алексей Толстой. Последний жил в деревне Иванькове, располагавшейся тогда в черте имения. Здесь он написал рассказ «Буря», помеченный в рукописи: «10 июня 1915 г. Иваньково». Название деревни также упоминается в его романе «Петр Первый».

Летом 1912 года в дачном поселке у деревни Иваньково жила Марина Цветаева вместе со своим супругом Сергеем Эфроном. Пара любила приглашать к себе именитых гостей.