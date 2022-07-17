В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Раскрыто излюбленное место отдыха писателей в Москве

Мослентаиещё 1

Раскрыто излюбленное место для дачного отдыха известных писателей. «Мослента» рассказывает о гостивших в разные годы в Покровском-Стрешневе, сегодня входящем в состав столицы, знаменитостях.

Раскрыто излюбленное место отдыха писателей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нередко бывал в имении Глебовой-Стрешневой писатель Николай Карамзин. Там он не только отдыхал и любовался чудесными видами, но и трудился. Именно в этом месте Карамзин работал над капитальной, пережившей века «Историей Государства Российского».

Спустя много лет имение удостоилось присутствия еще одного известного летописца — Владимира Соловьева. Там, в уединенной тиши, он создавал очередные тома «Истории России с древнейших времен».

Заглядывали сюда и Лев Толстой, еще не ставший знаменитым писателем, и другой представитель знаменитого рода — писатель Алексей Толстой. Последний жил в деревне Иванькове, располагавшейся тогда в черте имения. Здесь он написал рассказ «Буря», помеченный в рукописи: «10 июня 1915 г. Иваньково». Название деревни также упоминается в его романе «Петр Первый».

Летом 1912 года в дачном поселке у деревни Иваньково жила Марина Цветаева вместе со своим супругом Сергеем Эфроном. Пара любила приглашать к себе именитых гостей.

Ранее самое красивое место в Москве назвал известный писатель Александр Генис. «Больше всего в городе мне нравится Красная площадь, красивее которой в мире нет», — заявил он.

Новости Москвы,Пожар во Владимире,Пожар в Химках,Александр Генис,Николай Карамзин,Алексей Толстой,Владимир Соловьев,Лев Толстой,Марина Цветаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители