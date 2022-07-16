На Делегатской улице в Москве устроили парад французских бульдогов. Примерно 50 представителей некрупной породы прошлись под музыкальное сопровождение по скверу Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с места событий.

С животными разрешали фотографироваться и играть. Кроме того, на мероприятии была организована и благотворительная акция. Желающие оказать поддержку французским бульдогам могли договориться с группой помощи собакам данной породы.