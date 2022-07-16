Тестирование аттракционов на ВДНХ показали на видео

На ВДНХ стартовало тестирование аттракционов. Надежность конструкций тщательно проверяют эксперты. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Ранее стало известно, что на колесе обозрения «Солнце Москвы» завершился монтаж кабин. Аттракцион находится рядом с Южным входом ВДНХ. Всего на нем установлено 30 закрытых кабин, некоторые из них с прозрачным полом.