В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

На “Острове Мечты” появились новые герои

New Magazineиещё 1

Во дворе «Заброшенного Дома» — пристанища Графа Страхов и его зловещей семьи — появился еще один необычный обитатель. Одетый в лохмотья странник с фонарем в руке встречает любителей пощекотать нервы. Этот таинственный отшельник слышит зов старинного особняка и всеми силами пытается попасть внутрь, но что-то не пускает его на порог. Странник вынужден скитаться вокруг «Заброшенного дома», пугая посетителей и сбивая их с толку. Отважных смельчаков Странник приглашает на встречу с героями ночных кошмаров числе первых, а самых робких, наоборот, пугает еще сильнее.

На “Острове Мечты” появились новые герои
Фото: пресс-служба.пресс-служба.

В находящейся по соседству тематической зоне «Сказочная деревня» на итальянской ярмарке появился звонкий зазывала, известный под именем Луиджи. Харизматичный ярмарочник в бархатном костюме предлагает взрослым и юным гостям присоединиться к играм, проверить свою удачу и посоревноваться в ловкости и меткости на дружеских турнирах.

О проекте «Остров Мечты»

«Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест.

Парк «Остров Мечты» объединяет в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений – на сегодняшний день заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиахолдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта «Остров Мечты».

Парк развлечений «Остров Мечты» включает 9 тематических зон с 35 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители