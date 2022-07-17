На “Острове Мечты” появились новые герои

Во дворе «Заброшенного Дома» — пристанища Графа Страхов и его зловещей семьи — появился еще один необычный обитатель. Одетый в лохмотья странник с фонарем в руке встречает любителей пощекотать нервы. Этот таинственный отшельник слышит зов старинного особняка и всеми силами пытается попасть внутрь, но что-то не пускает его на порог. Странник вынужден скитаться вокруг «Заброшенного дома», пугая посетителей и сбивая их с толку. Отважных смельчаков Странник приглашает на встречу с героями ночных кошмаров числе первых, а самых робких, наоборот, пугает еще сильнее.

Фото: пресс-служба. пресс-служба.

В находящейся по соседству тематической зоне «Сказочная деревня» на итальянской ярмарке появился звонкий зазывала, известный под именем Луиджи. Харизматичный ярмарочник в бархатном костюме предлагает взрослым и юным гостям присоединиться к играм, проверить свою удачу и посоревноваться в ловкости и меткости на дружеских турнирах.

О проекте «Остров Мечты»

«Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест.

Парк «Остров Мечты» объединяет в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений – на сегодняшний день заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиахолдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта «Остров Мечты».