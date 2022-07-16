В Москве выявили 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 975 против 860 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 787 143 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на девять против шести днем ранее, до 44 312. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 585, до 2 593 077.
В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев ковида за сутки возросло на 364 против 329 днем ранее, следует из данных на портале.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 540 924 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 114, до 1 503 258, число умерших возросло на 9, до 34 237.
В Московской области число подтвержденных случаев ковида увеличилось за сутки на 397 против 417 днем ранее.
Всего с начала пандемии в области выявили 985 279 случаев заражения.
Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 178, до 964 476, умерли двое заболевших (всего с начала пандемии - 15 175).