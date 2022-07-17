Собянин поздравил композитора Рыбникова с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 77-летием. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 17 июля.

Рыбников родился в 1945 году в Москве. Он рос в семье скрипача и художницы. Карьеру композитора он начал в восемь лет, когда написал несколько фортепианных пьес. Произведения Рыбникова можно услышать в таких фильмах, как «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Юнона и Авось» и многих других.