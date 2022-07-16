В храме при московской больнице решили закрасить фрески

Фрески российской художницы Ирины Затуловской решили закрасить в Покровском храме при Морозовской больнице в Москве, сообщил в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), художник Павел Отдельнов.

Фото: Милосердие.ru Милосердие.ru

«Узнал, что росписи Ирины Затуловской в Покровском храме при Морозовской детской больнице все-таки решили уничтожить. Очень жаль», — написал он.

Отдельнов рассказал, что ранее принимал участие во встрече, посвященной этим иконам.

«Почти все, за исключением кого-то из искусствоведов, пары человек из Свято-Тихоновского и епископа, который всех собрал, высказывались за сохранение росписей», — заметил он.

Некоторые из присутствовавших на встрече, по его словам, выдвинули предложение переместить росписи из церкви в художественную галерею.

Сам Отдельнов тогда напомнил о ранее уничтоженных росписях художников Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Уткина и Павла Кузнецова, которые те сделали в годы студенчества, когда еще не стали знаменитыми.

«Их росписи сбили, потому что они не понравились местному епископу. Искусство тогда лишилось чего-то очень яркого и важного. Теперь невозможно представить и реконструировать сделанное ими. И произошло это из-за того, что епископ не понимал и не видел ценности в том, что сделали никому не известные молодые художники», — объяснил он.

В конце своей речи на собрании Отдельнов обратился к настоятелю Покровского храма: «Того епископа можно понять, — он мог не разбираться в искусстве и не мог знать, кем станут эти художники. Но понять вас, если вы решите уничтожить росписи Затуловской, будет невозможно».