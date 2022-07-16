В Москве отмечают 85-летие монумента «Рабочий и колхозница»

Знаменитому монументу «Рабочий и колхозница» – 85 лет. Юбилей создания отметили в Зеленом театре парка ВДНХ в Москве. Там прошел спектакль гала-концерт, рассказывающий историю любви, которая началась в Париже. Среди зрителей был корреспондент «МИР 24» Александр Лансков. Самая известная монументальная пара в мире – рабочий и колхозница прижались друг к другу и вытянули вверх серп и молот ровно 85 лет назад. Их история начиналась как в классических романах на выставке в Париже. Именно туда «Рабочего и колхозницу» командировали, чтобы победить во Всемирной выставке 1937 года. Монумент восхитил многих и в итоге разделил высшую награду с работой из Германии.