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2 часа назад

В Москве отмечают 85-летие монумента «Рабочий и колхозница»

Мир24

Знаменитому монументу «Рабочий и колхозница» – 85 лет. Юбилей создания отметили в Зеленом театре парка ВДНХ в Москве. Там прошел спектакль гала-концерт, рассказывающий историю любви, которая началась в Париже. Среди зрителей был корреспондент «МИР 24» Александр Лансков. Самая известная монументальная пара в мире – рабочий и колхозница прижались друг к другу и вытянули вверх серп и молот ровно 85 лет назад. Их история начиналась как в классических романах на выставке в Париже. Именно туда «Рабочего и колхозницу» командировали, чтобы победить во Всемирной выставке 1937 года. Монумент восхитил многих и в итоге разделил высшую награду с работой из Германии.

В Москве отмечают 85-летие монумента «Рабочий и колхозница»
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Самого рабочего, конструктора скульптурной композиции, и одновременно рассказчика истории играет Дмитрий Харатьтян. Народный артист вспоминает, как познакомился с этой парой стальных гигантов.

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«Сначала я, конечно, увидел эту композицию на экране. Потому что все мои любимые фильмы были сняты на «Мосфильме». Это «Внимание, черепаха!», это «Неуловимые мстители», все детские фильмы, которые я смотрел в детстве, в основном были мосфильмовские. Конечно, в самом начале была заставка – «Рабочий и колхозница» в этой позе с серпом и молотом, а сзади кремлевская башня со звездой»,– рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян.

Женственную, но в то же время сильную советскую колхозницу, а также ее автора Веру Мухину зритель видит в исполнении Екатерины Гусевой. Актриса признается, что при подготовке этого проекта узнала немало интереснейших фактов.

«Как Пабло Пикассо и Марлен Дитрих восхищались этой парой, как Париж их хотел оставить себе, выкупить эту статую. Я узнала, что, оказывается, Вера Мухина и Зоя Мухина, та самая колхозница, с которой Вера ваяла, что они – однофамилицы Мухины. Это чистое совпадение», – отметила заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

В гала-концерте звучат эпизоды оперы «Рабочий и колхозница», написанной четыре года назад. Само представление разбавлено историческими фактами и рассказывает историю любви главных героев, которые 85 лет на одном постаменте, но ни разу не взглянули друг на друга.

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