В Москве отмечают 85-летие монумента «Рабочий и колхозница»

Знаменитому монументу «Рабочий и колхозница» – 85 лет. Юбилей создания отметили в Зеленом театре парка ВДНХ в Москве. Там прошел спектакль гала-концерт, рассказывающий историю любви, которая началась в Париже. Среди зрителей был корреспондент «МИР 24» Александр Лансков. Самая известная монументальная пара в мире – рабочий и колхозница прижались друг к другу и вытянули вверх серп и молот ровно 85 лет назад. Их история начиналась как в классических романах на выставке в Париже. Именно туда «Рабочего и колхозницу» командировали, чтобы победить во Всемирной выставке 1937 года. Монумент восхитил многих и в итоге разделил высшую награду с работой из Германии.
Самого рабочего, конструктора скульптурной композиции, и одновременно рассказчика истории играет Дмитрий Харатьтян. Народный артист вспоминает, как познакомился с этой парой стальных гигантов.
«Сначала я, конечно, увидел эту композицию на экране. Потому что все мои любимые фильмы были сняты на «Мосфильме». Это «Внимание, черепаха!», это «Неуловимые мстители», все детские фильмы, которые я смотрел в детстве, в основном были мосфильмовские. Конечно, в самом начале была заставка – «Рабочий и колхозница» в этой позе с серпом и молотом, а сзади кремлевская башня со звездой»,– рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян.
Женственную, но в то же время сильную советскую колхозницу, а также ее автора Веру Мухину зритель видит в исполнении Екатерины Гусевой. Актриса признается, что при подготовке этого проекта узнала немало интереснейших фактов.
«Как Пабло Пикассо и Марлен Дитрих восхищались этой парой, как Париж их хотел оставить себе, выкупить эту статую. Я узнала, что, оказывается, Вера Мухина и Зоя Мухина, та самая колхозница, с которой Вера ваяла, что они – однофамилицы Мухины. Это чистое совпадение», – отметила заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
В гала-концерте звучат эпизоды оперы «Рабочий и колхозница», написанной четыре года назад. Само представление разбавлено историческими фактами и рассказывает историю любви главных героев, которые 85 лет на одном постаменте, но ни разу не взглянули друг на друга.