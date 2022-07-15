Москвичам назвали сроки возвращения жары

На данный момент ожидать возвращения жары в столицу не стоит. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что пока не видит никаких перспектив возвращения жары, поскольку каждый день температура лишь падает. По словам Тишковеца, 16 июля станет единственным комфортным днем с плюс 20-25 градусов, солнечным и без осадков.
«А потом, с воскресенья и на следующей неделе, ожидаются короткие дожди с вероятностью грозы и похолодание», — добавил синоптик.
Он уточнил, что на следующей неделе в Москве ожидается около плюс 20 градусов, при этом с каждым днем по градусу она будет сбрасываться. И все же Тишковец считает, что 30-градусная жара в столице еще может случиться до конца лета.