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51 минуту назад

Москвичам назвали сроки возвращения жары

Елена Прошина

На данный момент ожидать возвращения жары в столицу не стоит. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам назвали сроки возвращения жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что пока не видит никаких перспектив возвращения жары, поскольку каждый день температура лишь падает. По словам Тишковеца, 16 июля станет единственным комфортным днем с плюс 20-25 градусов, солнечным и без осадков.

«А потом, с воскресенья и на следующей неделе, ожидаются короткие дожди с вероятностью грозы и похолодание», — добавил синоптик.

Он уточнил, что на следующей неделе в Москве ожидается около плюс 20 градусов, при этом с каждым днем по градусу она будет сбрасываться. И все же Тишковец считает, что 30-градусная жара в столице еще может случиться до конца лета.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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