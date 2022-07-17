В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево

Мослентаиещё 4

О судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево стало известно «Мосленте». По словам мэра столицы Сергея Собянина, специалисты начали благоустройство природной территории площадью более 200 гектаров.

Стало известно о судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покровское-Стрешнево было одним из любимых мест отдыха москвичей в СССР благодаря сосновому лесу и близости Москвы-реки с пляжем. Со временем усадьба пришла в упадок, а в 1992 году в историческом здании произошел пожар.

Московские власти пообещали представить результаты благоустройства Покровского-Стрешнева ко Дню города. Особое внимание специалисты уделят историко-культурной зеленой территории. Экспертами будет воссоздана планировка сада и пейзажного парка. Кроме того, планируется реставрация главного дома усадьбы и оранжереи.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве Центрального округа в 2022 году.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители