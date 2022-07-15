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1 час назад

Два дома середины XX века отремонтируют в Москве

РИА Недвижимость

Два дома середины XX века отремонтируют в московском районе Сокол, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Два дома середины XX века отремонтируют в Москве
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

В сообщении отмечается, что дома на улице Куусинена (19, корпуса 1 и 2) построены в 1955 году в неоклассическом стиле по проектам архитекторов Зиновия Розенфельда и Ашота Мндоянца.

"На данный момент проходят работы по капитальному ремонту фасадов и крыш. Уже выполнена промывка плоскостей от накопившихся загрязнений, расшивка швов и тщательная вычинка кирпичной кладки. Прямо сейчас проходит нанесение антигрибковой защиты и замена облицовочной плитки в тех местах, где она повреждена или значительно изношена. Особое внимание уделяется восстановлению сложных архитектурных элементов", - приводятся в нем слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.

В сообщении указывается, что работы по капитальному ремонту фасада и крыши двух домов планируется завершить осенью текущего года.

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