Два дома середины XX века отремонтируют в Москве

"На данный момент проходят работы по капитальному ремонту фасадов и крыш. Уже выполнена промывка плоскостей от накопившихся загрязнений, расшивка швов и тщательная вычинка кирпичной кладки. Прямо сейчас проходит нанесение антигрибковой защиты и замена облицовочной плитки в тех местах, где она повреждена или значительно изношена. Особое внимание уделяется восстановлению сложных архитектурных элементов", - приводятся в нем слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.