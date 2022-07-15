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51 минуту назад

Москвичи решили 600 тыс. вопросов на портале "Наш город" за полгода

ТАСС

Москвичи смогли решить почти 600 тыс. вопросов за полгода, благодаря порталу "Наш город", это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГКУ "Новые технологии управления".

Москвичи решили 600 тыс. вопросов на портале "Наш город" за полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Только за первое полугодие 2022 года с помощью портала "Наш город" устранили почти 600 тыс. нарушений. Это на 6% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Больше всего обращений поступало по вопросам ненадлежащего санитарного состояния дворовой территории - 195 тыс., о ненадлежащем санитарном состоянии дорог сообщили 55 тыс. раз, а обращений по вопросу ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями во дворе было 42 тыс.", - уточнил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

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В пресс-службе отметили, что к порталу "Наш город" уже присоединились почти 1,9 млн жителей Москвы. Они активно пользуются возможностью следить за состоянием городского хозяйства: в среднем в 2022 году на портал поступает по три сообщения в минуту. А в зимний период 2022 года приходило по пять сообщений в минуту. По регламенту ответить на обращение пользователя должны за восемь рабочих дней, но обычно ответ приходит быстрее.

Так, по данным за первое полугодие 2022 года, вопросы решаются в среднем за пять рабочих дней. Каждая вторая проблема решается за 1-2 дня. Сейчас на портале "Наш город" принимаются обращения по более чем 200 темам, классифицированным по направлениям, объектам и сезонам. За более чем 10 лет работы портала с его помощью удалось решить более 6 млн вопросов.

"Портал "Наш город" с 2011 года помогает москвичам контролировать состояние городской инфраструктуры и устранять выявленные нарушения. Пользоваться порталом просто: жителю достаточно отправить фото и описание нарушения. Система сама определит ответственную организацию, а пользователь проконтролирует качество выполненных работ", - напомнили в пресс-службе.

"Наш город" - проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы за счет активного участия самих жителей. Пользователи портала могут проконтролировать своевременность и качество проводимых работ на объектах городского хозяйства, сообщить о выявленных нарушениях и оценить результаты выполненных работ.

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