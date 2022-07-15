Жительница дома-коммуны в центре Москвы рассказала об образе жизни соседей

Об образе жизни своих соседей «Мосленте» рассказала Екатерина Кузнецова — председатель совета дома-коммуны на Гоголевском бульваре, где она живет с 1997 года.
«Лет десять назад мой этаж больше напоминал молодежный художественный кластер. Сейчас вся эта тусовка переместилась в коридор, расположенный выше, там сейчас бывает шумно. Теперь у них то же, что было у нас лет десять назад, когда часа в два ночи приходишь с друзьями из клуба, а к тебе в дверь заглядывает соседка: "Кать, корм для кошки есть?" — "Есть. Сама заходи, присоединяйся". И через минуту уже собирается компания», — поделилась Кузнецова.
Вспомнила собеседница «Мосленты» и о других развлечениях былых лет. «У нас перед окнами — крыша нижнего этажа, и вернувшись с мероприятия, можно было выставить стол, пробежаться, постучать в окна соседям, позвать их обсудить хорошую выставку. И народ подтягивался. Ощущение не коммуналки, а именно коммуны», — рассказала она.
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