Жительница дома-коммуны в центре Москвы рассказала об образе жизни соседей

«Лет десять назад мой этаж больше напоминал молодежный художественный кластер. Сейчас вся эта тусовка переместилась в коридор, расположенный выше, там сейчас бывает шумно. Теперь у них то же, что было у нас лет десять назад, когда часа в два ночи приходишь с друзьями из клуба, а к тебе в дверь заглядывает соседка: "Кать, корм для кошки есть?" — "Есть. Сама заходи, присоединяйся". И через минуту уже собирается компания», — поделилась Кузнецова.