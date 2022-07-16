Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 16 июля

В субботу, 16 июля, столичный регион окажется на северной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков в Москве и Подмосковье не ожидается.

Фото: АГН Москва АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла. Также ожидается западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха в регионе поднимется до 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

— В столичном мегаполисе ожидается теплая погода, с благоприятным кислородным режимом и без ощущения термического дискомфорта. Такие условия, по медицинской оценке, можно назвать индифферентными для большинства метеозависимых людей, — отметили синоптики.