МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Специалисты Главного управления МЧС России по Москве продлили экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре до конца четверга, 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.
Отмечается, что МЧС в своем предупреждении сослалось на прогнозы синоптиков Росгидромета. В ведомстве напомнили столичным автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.
Ранее МЧС прогнозировали грозу и сильный ветер в Москве до 21:00.
Стоит отметить, что по Московской области также действует предупреждение. ГУ МЧС РФ по региону уведомило горожан о чрезвычайной пожароопасности в Волоколамском городском округе 14 и 15 июля.