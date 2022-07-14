МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Специалисты Главного управления МЧС России по Москве продлили экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре до конца четверга, 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

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Отмечается, что МЧС в своем предупреждении сослалось на прогнозы синоптиков Росгидромета. В ведомстве напомнили столичным автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее МЧС прогнозировали грозу и сильный ветер в Москве до 21:00.