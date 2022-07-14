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15 минут назад

В метро Москвы закроют движение поездов от «Савёловской» до «Петровского парка»

Говорит Москва

На этом участке Большой кольцевой линии составы не будут ходить с 23 июля по 22 августа.

В метро Москвы закроют движение поездов от «Савеловской» до «Петровского парка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это нужно, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савёловской» к действующей линии. Такие работы необходимы перед открытием новых станций», — сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что после открытия новых станций «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» пассажиры получат возможность вдвое быстрее перемещаться между соседними районами и экономить в среднем 15 минут в пути.

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