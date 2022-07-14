Бригады «Мосводостока» готовы к устранению возможных временных скоплений воды

В Москве на фоне непогоды 300 бригад и 290 единиц техники «Мосводостока» переведены в состояние полной готовности на случай ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале госпредприятия.
«В Москве наблюдаются кратковременные локальные осадки. На Ивантеевской улице (в районе остановки «5-й проезд Подбельского») проведены работы по откачке скопления воды на трамвайных путях», — сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводостока».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал примерный прогноз погоды на июль 2022 года в Москве и Центральной части страны.
По его словам, погода в июле прогнозируется выше нормы и будет достаточно теплой, но неоднородной. В Москве прогнозируются осадки и понижение температуры во второй половине месяца. Метеоролог рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается сильный ветер, дожди и грозы. Самые сильные осадки прогнозируются в ночь на 8 июля, а уже в пятницу будет комфортная «замечательная» погода — +24…+26°C.