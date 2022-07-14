Бригады «Мосводостока» готовы к устранению возможных временных скоплений воды

По его словам, погода в июле прогнозируется выше нормы и будет достаточно теплой, но неоднородной. В Москве прогнозируются осадки и понижение температуры во второй половине месяца. Метеоролог рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается сильный ветер, дожди и грозы. Самые сильные осадки прогнозируются в ночь на 8 июля, а уже в пятницу будет комфортная «замечательная» погода — +24…+26°C.