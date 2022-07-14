Южный вестибюль станции метро "Черкизовская" закрыли по требованию полиции

Ранее сообщалось, что поезда не будут ходить на участке БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" с 23 июля по 22 августа. Это связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской".