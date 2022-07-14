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35 минут назад

Южный вестибюль станции метро "Черкизовская" закрыли по требованию полиции

Москва24

Южный вестибюль станции столичной подземки "Черкизовская" закрыли по требованию МВД, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Южный вестибюль станции метро "Черкизовская" закрыли по требованию полиции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Подробнее: https://www.m24.ru/news/transport/14072022/481481?utm_source=CopyBufпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Подробнее: https://www.m24.ru/news/transport/14072022/481481?utm_source=CopyBuf

"По требованию полиции закрыт южный вестибюль станции Черкизовская – выходы 1–2", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили для входа и выхода пользоваться северным вестибюлем – выходами 4–5.

Ранее сообщалось, что поезда не будут ходить на участке БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" с 23 июля по 22 августа. Это связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской".

На время ограничений москвичи смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки метро, а также Кольцевой линией или электробусом т42.

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