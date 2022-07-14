В Москве стартовал шахматный форум Moscow Open

В четверг, 14 июля, в Москве стартовал международный шахматный форум Moscow Open.

Фото: Международный шахматный форум Moscow Open 2022 Международный шахматный форум Moscow Open 2022

Одним из его самых популярных экспонатов стал робот, играющий одновременно на трех досках, передает Telegram-канал ТАСС.

Особый интерес конструкция вызвала среди детей. Робот способен двигаться по кругу, отбивать время на часах, брать шахматные фигурки, передвигать их по доске, а также снимать с нее и кидать в стоящие вблизи корзинки. За раз он способен играть сразу с тремя соперниками.

Напомним, что форум проходит в Москве уже в 18-й раз. В этом году его организовали во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В рамках мероприятия помимо обширной развлекательной программы пройдет всероссийский судейский фестиваль, круглый стол «Интеграция шахматной культуры и спорта в системе образования России», а также турниры четырех категорий A, B, C, и D.