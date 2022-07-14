Москвичам рассказали о временном закрытии Красной площади

14 июля Красная площадь в Москве будет закрыта с 13:00 до 18:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

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В публикации отмечается, что в Исторический музей можно будет попасть через вход № 3. Музейный магазин на Никольской площади будет работать до 13:00. Войти в Покровский собор можно будет со стороны Васильевского спуска.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) РФ уточнили, что в это время на Красной площади будет проходить мероприятие.