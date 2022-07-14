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45 минут назад

Красную площадь перекроют днем 14 июля

Никита Бородкин

14 июля Красная площадь в Москве будет закрыта с 13:00 до 18:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Москвичам рассказали о временном закрытии Красной площади
Фото: unsplash.comunsplash.com

В публикации отмечается, что в Исторический музей можно будет попасть через вход № 3. Музейный магазин на Никольской площади будет работать до 13:00. Войти в Покровский собор можно будет со стороны Васильевского спуска.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) РФ уточнили, что в это время на Красной площади будет проходить мероприятие.

Напомним, что накануне Исторический музей заявил о завершении основного этапа восстановления памятника Минину и Пожарскому. Сейчас скульптуры вернулись на постамент на Красной площади, торжественное открытие реставрированного памятника запланировано на ноябрь 2022 года.

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