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54 минуты назад

Москвичам назвали сроки начала «бархатного сезона»

Никита Бородкин

Научный руководитель Гидрометцентра РФ назвал сроки начала «бархатного сезона» в Москве. Как сообщает ТАСС, несмотря на похолодание, которое придет в столицу с 15 июля, вода в реках и озерах будет оставаться очень теплой.

Москвичам назвали сроки начала «бархатного сезона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22–23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, — 23–24 градуса. Можно сказать, что в столице фактически начинается бархатный сезон», — заявил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что позже возможно понижение температуры воды, однако оно будет незначительным.

Напомним, что по данным Гидрометцентра в четверг в Москве ожидается от +25 до +27 градусов, в пятницу — от +22 до +24 градусов, в субботу – от +21 до +23 градусов, в воскресенье — от +19 до +24 градусов. В начале следующей недели похолодает еще сильнее — дневная температура составит от +18 до +23 градусов.

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