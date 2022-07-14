На первых четырех маршрутах МЦД построят ещё 11 остановок

«В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырёх диаметрах предполагается построить ещё 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведётся разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию», — сказала Княжевская.